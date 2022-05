Mogelijk wapen gebruikt bij woningoverval in Breda

Project Post Breda weer stap verder: verkoop appartemen­ten van start

BREDA - De plannen voor de verbouwing van het voormalige postkantoor op de hoek van Oude Vest en Keizerstraat in Breda, het project Post Breda, zijn intussen zo ver gevorderd, dat begonnen is met de verkoop van de 95 koopappartementen die in het pand worden ondergebracht.

