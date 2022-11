Multitalent Klaartje Scheer laat schrijven, tekenen, dans en muziek in elkaar overlopen

Veertien pallets speelgoed voor Actie Klaasje: ‘Alle cadeaus inpakken wordt hele uitdaging’

BREDA - Ze hoopten op zo’n 150 ‘groene’ cadeautjes voor kinderen in de maatschappelijke opvang, het asielzoekerscentrum of de noodopvang. Het resultaat is vele malen groter: veertien pallets vol speelgoed leverde de Actie Klaasje in één weekend op.

31 oktober