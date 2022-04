Muziekvereniging Fidelis bestaat 150 jaar: ‘Wij zijn niet oubollig, we staan in het nú’

projecten Bouw en verkoop in de spoorzone van Breda gaan als een speer

BREDA - Bouwkranen, shovels, stofwolken. Als de stad ergens booming is, is het wel hier in de spoorzone, aan de nieuwe Stationslaan. De ambities in het tot CrossMark gedoopte stadsgebied met ook ’t Zoet zijn groots.

