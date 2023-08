‘Muziekverslaafd sinds Thunderdome’

indebuurt.nl Handig! Zo krijg je als fietser sneller een groen verkeers­licht in Breda

Je kent het wel: je staat net iets te laat op en fietst gehaast naar je werk. Gelukkig ben je er binnen vijf minuten, als de verkeerslichten meewerken dan. Eindstand? Je komt een kwartier later aan. In Breda is hier nu een oplossing voor.