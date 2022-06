Muzikanten ABG-projectorkest gaan weer langs campings voor optredens

Zondag 10 juli treedt het orkest op bij twee campings in de regio. 's Ochtends, vanaf 11.00 uur, is dat bij De Heimolen in Baarle-Nassau, vanaf 14.30 uur bij D'n Matendol in Rijen. Ook publiek van buiten de campings is welkom. De toegang is gratis, de optredens duurt ongeveer een uur.