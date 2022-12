Na een tournee in Zuid-Afrika komt muzikant Jannes van Kaam thuis in Bergen op Zoom

Bongloard maakt scheurende garagepunk. Optredens zijn geruchtmakende incidenten, met een big smile, want lekkere liedjes zijn het wel. Na een tournee door Zuid-Afrika speelt frontman Jannes van Kaan in zijn geboortestad Bergen op Zoom.

Jannes van Kaam (27) schuift om half tien ’s ochtends frisgewassen aan bij koffiezaak Inspire in zijn geboortestad Bergen op Zoom. Het tijdstip is niet echt rock-‘n-roll, de rest aan Jannes wel. Op zijn vijftiende was hij als zanger/gitarist van Duke John meteen al by far de beste aspirant-rocker van die stad. Na in Utrecht de Herman Brood Academie doorlopen te hebben, is hij nu bijna klaar met zijn HBO-opleiding op de Tilburgse Rockacademie. ,,Het duurt ietsje langer dan gepland. Er moet tussendoor natuurlijk ook muziek gemaakt worden.”

Muziek maken doet hij. Als drummer in FFOOSS, als gastgitarist bij de Bergse zanger/rapper Kubilay Kaya en dus als zanger/gitarist bij Bongloard. ,,Je vergeet Maria B.C. & His Supermarket Society, mijn soloproject. In coronatijd heb ik zoveel nieuwe muziek geschreven. Alle festivals en Europese tournees met Bongloard vielen weg. Vorig jaar mocht ik een weekje resideren in ’t Slachthuis in Haarlem. Ik nodigde bevriende muzikanten uit van onder meer Personal Trainer, Smudged, Goldband, Taymir. In vijf dagen werd de EP Didn’t Think It Would Be A Jazzrecord opgenomen. Te beluisteren op Spotify en uit op cassette.”

Er komt in de toekomst nog meer materiaal uit van Johannes Petrus Maria van Kaam op zijn eigen platenlabel: Supermarket Society. Op dat label verscheen ook de debuutelpee van Bongloard (longboard, maar dan een paar letters omgegooid): People Overacting To My Behaviour. Goede titel.

,,We doen weinig kwaad. We komen uit een periode - onze jeugd - waarin alles kon. Nu zitten we op een leeftijd dat anderen er iets van denken te mogen vinden. Dat kunnen we heel goed zelf. Eigenlijk is het een coming of age-plaat, maar dat vind ik een stomme benaming. Dat zou ons volgende album zo maar een ouwelullenplaat kunnen maken. Dat wordt het niet.”

Jannes van Kaam denkt goed over zaken na, regelt zijn zaakjes goed, maar echt volwassen worden duurt hopelijk nog even. Muziek mag schuren, gitaren mogen door de fuzzmangel gehaald worden. Zijn prima teksten passen nog altijd bij wie hij is. Die handelen over verveling, onzekerheid, een dagje in bed willen blijven, maar ook dromen van dingen realiseren waarvan anderen denken dat het onmogelijk is.

De track Afrika gaat over ‘eruit willen breken’. ,,Onze plaat was eigenlijk al klaar vóór corona. We wilden ‘m niet uitbrengen in een periode waarin we niet konden optreden. Daarom schreven we er nieuwe tracks bij. Passend bij die lockdown-periode, waarin we wel eens een feestje organiseerden dat niet mocht en ik als zzp’er briefjes schreef dat ik vanwege mijn werk ‘s avonds na de avondklok toch op pad moest.”

Na die coronadip lukte het Bongloard, met ook bassist Ties Bogers uit Valkenswaard en drummer Jan van Asch uit Den Haag, echt om er uit te breken, met de eerste twee weken van december zowaar een tournee door Zuid-Afrika. Optredens varieerden van een instore in een platenzaak tot shows met 350 man in Kaapstad en Johannesburg. De tour werd door het trio zelf, samen met The Tazers, een stevige Zuid-Afrikaanse band, opgezet.

,,De zaak werd gefinancierd door de overheid en gesponsord door Levis Jeans. Voetballers worden toch ook gesponsord? Bovendien zit mijn kont als gegoten in die spijkerbroek”, verklaart Van Kaam lachend. ,,Zonder overheidssteun zouden ook andere bands niet door het buitenland kunnen toeren. Muziek is hét exportproduct van Nederland. Waar Willem-Alexander naar China gaat, gingen wij op rock-‘n-roll handelsmissie naar Zuid-Afrika.

,,Er toeren niet zoveel buitenlandse acts in Afrika en de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook wij speelden voor publiek dat voor 90 procent uit witte mensen bestond. Het optreden in Bloemfontein, in een bar ergens in the middle of nowhere, had nog het meeste weg van een show voor rednecks. Vage mensen in een soort Texas van Zuid-Afrika. De andere shows maakten veel goed. We werden daar toch als een soort frisse wind gezien. Iedereen vond de muziek cool!”

People Overacting To My Behaviour verscheen op vinyl via Supermarket Society. Bongloard live: 13 januari in Die Twee in Bergen op Zoom, 14 januari in Fantast in Valkenswaard (try-outs).