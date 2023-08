Na jaren van omzwervingen heeft De Berkenhof eindelijk een nieuw schoolpand: ‘Leerlingen hebben rust nodig’

Bekenaar Meeuwissen gaat Bredase VVD-frac­tie leiden

BREDA - Martijn Meeuwissen (26) uit Prinsenbeek is de nieuwe fractievoorzitter van de Bredase VVD. Hoewel Meeuwissen pas een jaar actief is als raadslid en daarvoor een jaar als burgerraadslid gaat hij leiding geven aan de grootste fractie in de Bredase gemeenteraad.