Na jarenlang klachten over overlast straks betaald parkeren in Brabantpark Breda

Grote onrust in Bredase wijk door tekort aan huisartsen: 'Dit is het failliet van de huisartsen­zorg'

BREDA - In de wijk Haagse Beemden in Breda is grote onrust ontstaan door het nijpende tekort aan vaste huisartsen. Vanwege de pensionering van drie huisartsen in de wijk zijn duizenden mensen op zoek naar een andere huisarts, maar de praktijken zitten bomvol.

22 juli