Na maanden eenzame opsluiting, mag eindelijk iedereen de koning en koningin van Mieke zien

Even een duik in de geschiedenis. Maart 2021. In Zundert is een nieuwe raadszaal. Er hangt een foto van de koning. Best saai, vinden ze in Zundert. Zo komt het idee om lokale kunstenaars te vragen alternatieve portretten van het koningspaar te ontwerpen. Degene met het beste idee, mag het voor 10.000 euro uitvoeren.