Na veel omzwervingen vond Margie Mertens in Breda haar plek: ‘Ik ga hier pas weg tussen zes plankjes’

Breda in de spotlights bij feestelijk verlichte Haven

BREDA - De kerstverlichting voor de binnenstad van Breda is donderdagavond om 18.30 uur weer aangezet. Dit jaar met een extraatje. Op een ponton van 7 meter lengte zijn is de naam #BREDA in verlichte letters geplaatst. Het ponton ligt in de haven ter hoogte van de Tolbrug.

11 november