NAC-doelman over kantelpunt: ‘Er lag genoeg ruimte om de bal aan te nemen en diep te spelen’

Ondanks de 0-0-ruststand had Roy Kortsmit niet het gevoel dat NAC op weg was naar een punt op bezoek bij PEC Zwolle. ,,Nee, dat was te vroeg. We waren de mindere. Dat wisten we vooraf.”

Ondanks de 2-0-nederlaag tegen de koploper stond de organisatie beter, oordeelt de doelman. ,,Dus dat is een compliment.” Aanvallend was het behelpen. ,,We wilden er snel uitkomen en ballen achter de verdediging leggen. Van mij sneller de lange bal hanteren. Niet te veel opbouwen en ballen door het midden dat we geslacht worden. Dat was een beetje het plan. Maar ja, we creëren echt heel weinig.

De bus parkeren of aanvallen met alle mogelijke negatieve gevolgen. Dat was de discussie die NAC deze week in zijn greep hield. ,,Het was elke keer lang van onze kant en dan begon Zwolle weer met aanvallen. Dat is natuurlijk niet leuk. Niet leuk om zo te voetballen en voor de NAC-supporters niet leuk om te zien, maar ik denk ook dat ze het niet leuk vinden als we er met 6-0 afgaan.”

Tekorte terugspeel

Bij de 1-0 speelt Kortsmit een hoofdrol. ,,De 1-0 mag niet gebeuren. Een te korte terugspeelbal. Meer kan ik er niet van maken.” Maar waarom Sabir Agougil inspelen en niet de lange bal kiezen? ,,Als je soms wat ruimte hebt en je kan voetballen, mag je toch wel van ons verlangen dat we gewoon kunnen voetballen. Zonder het bij Sabir weg te leggen, want hij is juist van het voetballen en vindt dat heerlijk. Zuur dat je de goal zo tegen krijgt. Anders weet je nooit hoe lang je het had volgehouden met z'n allen.”

De doelman vindt niet dat hij Agougil onnodig in de problemen bracht. ,,Als ik het nu zo hoor, was het heel risicovol. Ik denk dat er juist genoeg ruimte lag om de bal aan te nemen en diep te spelen. Of terug te spelen naar mij. Dat mogen we wel van elkaar verwachten.”

NAC geeft het weg. ,,Daarna krijgen ze veel kansen. Als ik iets positiefs mag noemen, denk ik het nu beter stond en dat we niet veel honderd procent kansen weggeven. Uiteraard had de score wel hoger kunnen zijn. Daar kunnen we op voortborduren. Dat het voetballend beter moet, dat is wel duidelijk.”

Kortsmit: ,,Het vertrouwen is niet super na de zeperd (2-6-nederlaag Jong Ajax) die we hebben opgelopen. Zwolle is uit, de meest scorende ploeg van de competitie. Daar wil je niet tegen een monsternederlaag aanlopen. We hebben het redelijk gedaan.”