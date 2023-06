NAC-middenvelder Vet vol vertrouwen richting return tegen Emmen: ‘We gaan ons leeg strijden’

Man (21) met vuurwapen opgepakt in Breda, politie treft in Waalwijkse woning munitie en verdovende middelen aan

BREDA/WAALWIJK – Na een dolle achtervolging in Breda en een daaropvolgende doorzoeking in een Waalwijkse woning is een 21-jarige man uit Waalwijk aangehouden.