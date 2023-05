NAC-spits moet plots keepen: ‘Die voorzet plukte ik even uit de lucht. Dat was een lekker moment’

indebuurt.nl Princehaag­se broers maken ijsrollen met bijzondere smaken: 'Met carnaval maakten we er een met flugel'

Iets meer dan een jaar geleden startten de broers Wes en Cas van Gaalen uit Princenhage een eigen onderneming: De IJsbroers. Ze verkopen ijsrollen en dat bleek een schot in de roos. “Niet veel ijszaken in Nederland verkopen dit”, zegt Wes. “Daarvoor is het nog te onbekend.”