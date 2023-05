NAC-trainer Hyballa vreest voor schorsing Kortsmit: ‘Maar een tweede keeper is er niet alleen om drankjes aan te vullen’

Bredanaar die boa in gezicht beet op Koningsdag, ontsnapt aan celstraf: ‘U heeft zich als een beest gedragen’

BREDA – De man die op Koningsdag in Breda een boa in zijn gezicht beet, krijgt een voorwaardelijke celstraf van zestig dagen en een taakstraf van 240 uur. ,,Geweld tegen ambtenaren is zeer onwenselijk, de maatschappij was behoorlijk geschokt”, zo oordeelde de politierechter donderdag.