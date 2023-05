Nacompetitie wordt een nieuwe ervaring voor Baronie: ‘Je wil het goede gevoel vasthouden, erop klappen’

Zaterdag 4D SCO pakt de titel, RFC faalt en moet naar de nacompeti­tie

SCO is kampioen in 4D. De formatie van Maikel Cohen won met 0-3 van Dubbeldam, terwijl concurrent RFC niet verder kwam dan 3-3 tegen RWB. De verwachting was dat het doelsaldo doorslaggevend zou zijn, maar SCO sluit nu het seizoen af met twee punten voorsprong op de ploeg uit Raamsdonksveer.