Nederlandse wijnboer in Frankrijk overlijdt op dag van straf voor fraude

De Nederlandse ondernemer en multimiljonair Eric Albada Jelgersma (79) uit Breda is gisteren overleden. Het Franse wijnhuis Château Giscours, waar de Brabander eigenaar van was, kwam diezelfde dag in het nieuws omdat het een boete van 200.000 euro ontving wegens fraude . De huidige directeur, Alexander van Beek, kreeg drie maanden voorwaardelijk.

Eén van de beroemdste wijnkastelen ter wereld, Château Giscours, dat vlak bij Bordeaux ligt, voegde illegaal suikers toe om het alcoholpercentage op te voeren. In 2016 namen de Franse autoriteiten 397 hectoliter wijn (zo’n 53.000 flessen) op het kasteel in beslag, ter waarde van 2,2 miljoen euro. Dit gebeurde nadat in de wijnkelders fraude was geconstateerd. In twee vaten bleek de wijn te zijn ‘aangezoet’, in wijntermen: gechaptaliseerd. Dat is alleen toegestaan onder zeer strenge voorwaarden. Château Giscours had er geen toestemming voor.

Albada Jelgersma, voormalig topman van supermarktkconcern Laurus, kocht het kasteel begin jaren 90. De Brabander stond in de jaren 80 aan het roer van groothandel Unigro. Dat bedrijf ging na fusies in de jaren 90 over in het concern Laurus, het moederbedrijf van supermarkten Super de Boer en Edah.



Albada Jelgersma legde in 1996 zijn bestuurlijke functies neer, maar bleef als grootaandeelhouder betrokken bij Laurus. In die hoedanigheid verzette hij zich fel tegen de overname van het concern door het Franse Casino, maar zijn protest was tevergeefs.



Behalve supermarktondernemer was Albada Jelgersma ook wijnhandelaar. Eind jaren 90 ging hij zich meer op de wijn richten. Hij kocht twee wijnhuizen in Frankrijk en een wijnlandgoed in Toscane.



Verlamd na een ongeluk op jacht

Twintig jaar geleden kwam Château Giscours ook al eens in opspraak. Kort na de overname in de jaren 90 zou het personeel de wijn hebben aangelengd met een goedkopere wijn. Dat zou buiten medeweten van Albada Jelgersma zijn gebeurd, die het kasteel toen net had gekocht.



De veroordeling destijds zorgde al voor enorme imagoschade voor het wijnhuis. Albada Jelgersma zei toen dat het aanlengen ‘een traditie’ van de vorige eigenaren was.

Ontvoerd

Ook het privéleven van Albada Jelgersma haalde het nieuws, toen zijn dochter op 10-jarige leeftijd werd ontvoerd. De politie wist haar na twee weken te bevrijden. De ondernemer zelf raakte in 2005 verlamd na een ongeluk op zijn zeiljacht.