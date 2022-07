Neemt nieuwe generatie de Ulvenhout Urban Open over?

Een hole op het eilandje in de prachtige achtertuin van Landgoed Luchtenburg. Het is de enige nieuwe baan dit jaar tijdens de Ulvenhout Urban Open. Voor de rest hebben organisatoren Joep van den Maagdenberg en John Vester gekozen voor de beste locaties van de afgelopen elf edities. ,,In eerste instantie dachten we dat het toernooi maximaal twee jaar zou draaien, langzaamaan is het een geoliede machine geworden”, herinnert Van den Maagdenberg zich.

Nieuwe Ulvenhouters

Dat het golftoernooi zo populair is komt volgens Vester vooral omdat het de interesse van mensen weet te prikkelen. Zowel voor het carnavalsfeest, als de eigen omgeving. ,,Nieuwe Ulvenhouters betrekken bij het dorp en onontdekte plekken laten zien, dat is waar Urban Open voor staat.”

Tegelijk vinden de twee het na zowel jaar moeilijk om nog nieuwe locaties te bedenken. Elf is bovendien een carnavalesk getal en op een hoogtepunt stoppen is ook wat waard. ,,Het zou leuk zijn als een nieuwe generatie het overneemt, maar wij vinden het mooi zo.”

Naast de koeien

Bij Koetshuis Anneville komt Silvian Diepstraten net aan bij de golfbaan naast de koeien. In zijn hand zowel een golfstick als een biertje, want ook hier is de sfeer zomers en gemoedelijk. ,,Ik golf zelf af en toe en dan speel je echt tegen jezelf, hier voor de fun.”

Van de man mag het evenement dan ook best een vervolg krijgen. Wel twijfelt Diepstraten of er hiervoor genoeg vrijwilligers te vinden zijn in het dorp. Puck Peereboom is daarentegen hoopvoller op een doorstart van de golfwedstrijd. ,,Het toernooi is al meer dan tien jaar succesvol, dus ik neem aan dat iemand het overneemt.”