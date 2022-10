Niet alleen op het podium nieuw talent tijdens RICH

Feest eindigt in drama voor opa en oma na dodelijk ongeluk: ‘Er was wat wrijving tussen kleinzoon en zijn vriendin’

Een 27-jarige man uit Breda is zaterdagavond in een ziekenhuis overleden nadat hij eerder op de avond uit een rijdende bestelbus viel en op het wegdek in Rijsbergen belandde. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De 34-jarige vriendin van het slachtoffer, die ook in de auto zat, is volgens de politie aangehouden omdat er nog veel onduidelijk is over het incident.

