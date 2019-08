In Breda? In de stad waar het geel-zwart van NAC door vele aderen stroomt? Nou nee, dacht Hoogenboom die een seizoenkaart op de B-side heeft. Hij paste de algemene voorwaarden een beetje aan. Daar staat: Het is niet toegestaan om kleding of wat voor attributen dan ook te dragen die linken, verwijzen of onderdeel zijn van Feyenoord. Kleding van andere clubs is geen probleem.



Nooit serieus bedoeld, want iedereen is welkom, zegt de sportschooleigenaar. ,,Ik handhaaf dat verbod ook helemaal niet. Gezonde rivaliteit hoort er gewoon bij. Zeker tussen NAC en Feyenoord.”



Het bericht over de voorwaarden ging sinds vrijdag wel het land rond. En landde uiteraard ook in Rotterdam. Bij de Feyenoord-fans. Sommigen namen het bericht heel serieus. ,,Het was een hectische avond”, zegt Hoogenboom. ,,Mijn sportschool kreeg ineens 1-sterren-reviews op Facebook en Google.”