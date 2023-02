Nieuwe directeur Hilda Vliegenthart wil met Nieuwe Veste mensen helpen: ‘Dit is een magische plek’

het gesprek Pelle Depla (24) stapt in het spoor van zijn vader Paul: ‘Ik weet hoeveel shit hij soms kreeg, maar dat houdt me niet tegen’

Depla is terug in de Nijmeegse politiek. Pelle Depla (24) welteverstaan. Hij stapt bij de PvdA in de voetsporen van vader Paul (57). Samen blikken ze terug en vooruit. Over Jordi Cruijff, dromen van een grote linkse volkspartij en die ene affaire.

