Nieuwe gezichten in de gemeenteraad van Baarle-Nassau

analyse Kersverse coalitie Breda neemt eerste horde, maar de race is nog niet gelopen

BREDA - Nog geen twee weken na de verkiezingen leven VVD, PvdA, CDA en GroenLinks in de overtuiging dat er genoeg onderling vertrouwen is om samen een coalitie te vormen in Breda. Wat is de volgende stap?

