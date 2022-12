Nieuwe techno-avond in Breda met een bekende naam: Nachtwacht

Techno-dj MOT uit Breda stond al achter de draaitafels in Club Spock en op feesten als Fijn en ADE. Samen met vrienden lanceert hij donderdag een nieuw concept in Breda: Nachtwacht. Kennen we die naam niet ergens van?

Het klinkt tegenstrijdig: melodische techno. Het genre dat zich kenmerkt door een beukende beat, alsmaar harder en harder, heeft in de regel weinig met melodie van doen. Toch zien Weststrate en zijn mede-initiatiefnemers Roel Smeets, Toine de Pagter en Robert van der Waal kansen voor melodic techno, de muziek die donderdagavond centraal staat tijdens hun clubavond Nachtwacht.

,,Het is een wereldwijd opkomend subgenre, waarin diepe en gevoelige sounds de luisteraar prikkelen”, legt Weststrate uit wanneer hem gevraagd wordt een definitie te geven. ,,De focus ligt vaak meer op de break, waarin melodieën opbouwen tot een grootse climax.”

Meer ruimte voor melodie dus, een meer ‘verhalende’ vorm van muziek. ,,Veel jongeren die nieuw zijn in het uitgaansleven, dus van na de coronatijd, gaan mee in de hypes die je nu overal ziet terugkomen. In veel gevallen is dat de hardere techno. Wij hopen daar een nieuwe stroming tegenover te zetten en denken dat die ruimte er is.”

De Spock opende in 1982 haar deuren aan de Catharinastraat in Breda en heropende in 1988 als onderdeel van nachtcafé De Graanbeurs. Hier begon Tiësto ooit zijn carrière, later gevolgd door tal van andere inmiddels (inter)nationaal bekende dj’s. De initiatiefnemers van Nachtwacht wisten met succes hun uitgewerkte idee te pitchen bij de club.

Weststrate groeide op in Goes en verhuisde naar Breda, waar hij studeert aan kunstacademie St. Joost. Eerder volgde hij al een opleiding aan het Grafisch Lyceum. Tijdens de eerste Nachtwacht-editie zullen bezoekers volgens de dj ‘absoluut’ meekrijgen dat hij zich specialiseert in de richting van 3D en animatie.

,,We willen een totaalconcept neerzetten. Onze slogan is ‘voelen, zweven, liefde’. Die onderwerpen willen we in alles laten terugkomen. Dus niet alleen de oren worden verwend. We willen een mooie ervaring bieden waarbij alle zintuigen geprikkeld worden.”

Behalve Weststrate - DJ MOT dus - vormen Ostrea & Megroot en MAZ de line-up. Bij menig Bredanaar, of diegenen die tussen 2002 en 2016 in Breda op stap gingen, zal de gekozen naam voor het evenement bekend voorkomen: veertien jaar lang maakte De Nachtwacht naam als nachtclub, toen de lokale horeca niet standaard tot 04.00 uur open mocht zijn.

,,Daar kwamen wij ook achter”, zegt Weststrate. ,,Dat is echter geheel toevallig. We kwamen bij deze naam uit en hoorden later pas van de club met dezelfde naam. Er is dus geen verband. Maar het is misschien wel een voordeel dat de naam al ingeburgerd is bij de mensen.”

Nachtwacht: donderdag in Club Spock, Breda (vanaf 23:00 uur)