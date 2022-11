Nieuwe Veste opent speciale infohoek over dementie

Dat er behoefte is aan informatie over dementie werd aanjager van de Bredase Dementheek, Karin van Eck, tijdens het opzetten al duidelijk. De boeken verdwenen zo snel uit de kast dat ze er zelfs een paar moest reserveren voor de officiële opening. “Niet alleen is er duidelijke behoefte voor boeken over dementie, maar ook voor oude klassiekers die deze doelgroep herkent van vroeger.” Als voorbeeld laat ze een bundel zien over Willy Alberti dat eigenlijk op de afschrijflijst stond. Daarnaast zijn er geheugenspelletjes, brochures en jeugdboeken te vinden. Ook voor kinderen kan deze ziekte best lastig zijn, meent Van Eck. “Deze jeugdliteratuur is dan handig om te praten over moeilijke onderwerpen. Waarom doet opa bijvoorbeeld zo raar of onaardig de laatste tijd?”