Nieuwe woonwijk Bavel stap dichterbij: Breda koopt grond naast A27

Luchtbrug voor zusterstad Wroclaw en benefietdi­ner in Chassé Theater: ‘We willen meer doen’

BREDA - Breda gaat een luchtbrug voor hulpgoederen op poten zetten ter ondersteuning van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de Poolse zusterstad Wroclaw. Er zit ook een charity event in de pen, een groots opgezet benefietdiner in het Chassé Theater waar bedrijven en particulieren op kunnen inschrijven. De opbrengst gaat naar de hulpverlening in Wroclaw.

9 april