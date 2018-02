Nina ten huwelijk gevraagd in Baron 1898: 'Rest van de rit alleen maar gehuild'

Wat begon als een normaal dagje uit eindigde in de mooiste dag van haar leven. Nina Struijk – al jaren helemaal gek van de Efteling – werd in haar lievelingspretpark op een wel heel bijzondere manier ten huwelijk gevraagd. Boven in de Baron 1898, slechts een paar seconden voor de afdaling. ,,Ik heb de rest van de rit alleen maar gehuild."

De cupido in dit sprookje is de 56-jarige Raymond Ceuleers. Hij deed mee aan de Efteling Wensboom, een actie waarbij het pretpark dromen van een handjevol bezoekers laat uitkomen.

De Efteling vond de wens van Raymond wel heel bijzonder: hij wilde zijn Nina, met wie hij al jaren dolgelukkig is, in een attractie ten huwelijk vragen.

Zenuwachtig

Gaan we regelen, schreef de Efteling in een mail aan Raymond. En dus neemt hij op 8 februari zijn Nina mee naar Kaatsheuvel voor een dagje Wereld vol Wonderen.

Direct bij binnenkomst gieren de zenuwen door zijn lijf. ,,Ik kon de hele tijd aan niets anders denken”, vertelt hij. ,,Op het toilet had ik telefonisch contact met de mensen van de Efteling. Ze waren druk bezig alles te regelen. Mijn aanzoek zou zelfs worden gefilmd!”

Gaat bijna mis...

Ervan uitgaande dat de Efteling er klaar voor is, neemt Raymond zijn Nina mee naar de Baron 1898, een divecoaster die bekendstaat om zijn spectaculaire afdaling. Maar wat gek, er gebeurt niets. ,,Ik keek de hele tijd zenuwachtig om me heen. Had ik soms iets over het hoofd gezien?”

Dan blijkt dat de Efteling er nog niet klaar voor is. Raymond moet zijn vriendin dus voor de tweede keer zien mee te krijgen. Dat gaat moeizaam: Nina geeft aan dat ze last heeft van haar schouder, ze wil liever niet. ,,Maar gelukkig heb ik haar nog weten over te halen”, blikt de Waalwijker terug.

Romantische boodschap

Terug in de wachtrij dringt het langzaam tot Raymond door: het gaat nu echt gebeuren. Aan de passagiers – medewerkers die in het complot zitten – wordt verteld dat het ritje wordt gefilmd vanwege een nieuwe promo. ,,Ik had dus helemaal niets in de gaten”, zegt Nina.

En dan gebeurt het. De trein van de dertig meter hoge achtbaan rolt langzaam omhoog en komt net voor de afdaling stil te staan. Raymond tikt haar aan en wijst naar beneden: ,,Kijk eens...''

Nina ziet voor haar de meest romantische boodschap aller tijden. Huilend van blijdschap schreeuwt ze volmondig ‘ja!’ waarop het karretje in volle vaart naar beneden dendert. De rest van de rit kan Nina zich niet meer herinneren. ,,Ik was zo blij. Ik heb alleen maar gehuild”, lacht de Drunense.

Bruiloft

Weer buiten gaat Raymond officieel voor zijn aanstaande op de knieën. Hun vier kinderen komen er bij staan. ,,Dat vond ik nog het allermooiste. Dat onze kinderen er bij waren”, zegt Raymond. Nina knikt. ,,Het was zo mooi, zo bijzonder. Alles klopte aan deze dag.”