Nog een miljoen extra: Maarten van der Weijden zwemt 3,5 miljoen euro bijeen

necrologie Jos van Kuijck, (muzikale) duizend­poot uit Rijsbergen

21 augustus RIJSBERGEN- Amper 12 jaar was Jos van Kuijck, toen pastoor Verbunt in Rijsbergen hem het orgel op joeg. ,,Speel jij maar", was het licht geërgerde verzoek. ,,Die ander kan er niet veel van." De kleine Jos nam plaats op de orgelkruk, om er pas een leven later vanaf te komen. Zeventig jaar lang was hij de vaste organist van de Sint Bavokerk.