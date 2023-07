Nog maar de helft van de winkels in Breda is nog open op koopavond: 'Leegstand neemt toe’

Et­ten-Leur heeft een fiets­straat: wat mag je er wel en wat niet?

ETTEN-LEUR - Het is volgens de gemeente Etten-Leur even wennen, zo’n fietsstraat. Zondagavond merkten diverse autobezitters in het Lichttorenhoofd beteuterd op dat de zijspiegels van hun wagens eraf gereden waren. Reden voor vijf vragen: wat zijn de regels in een fietsstraat?