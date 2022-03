Noodopvang vluchtelingen verhuist van De Scharen naar politiebureau Breda

De tijdelijke noodopvanglocatie in sportcentrum de Scharen is volgens de gemeente ‘in razend tempo ingericht’. Met ingang van donderdag 31 maart wordt de noodopvang verplaatst naar het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12, zo meldt de gemeente in een persbericht.

Eerste noodopvang

Breda verplaatst de opvang, omdat de situatie rond de vluchtelingen langer gaat duren. ,,De Scharen is voor de gemeente Breda een locatie die kan dienen als eerste noodopvang en binnen enkele uren ingericht kan worden tijdens een crisis. Dan heb je het vaak over een korte periode", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Wanneer blijkt dat de situatie langer gaat duren, kan in de tussentijd gewerkt worden aan oplossingen voor langere duur als dat nodig blijkt. Die oplossing is nu gevonden in het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan.” Het is niet zo dat mensen er langer zullen verblijven. Het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan is voor kortdurende opvang. Het is wel langer beschikbaar dan De Scharen.

Intake

Het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12 biedt plaats aan maximaal 200 vluchtelingen. Op de locatie aan de Claudius Prinsenlaan worden vluchtelingen maximaal enkele dagen ondergebracht. Hier is ook het Ontvangstpunt ingericht. De intake van vluchtelingen gebeurt hier. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar De Koepel in Breda of naar een opvanglocatie in de regio. Het Ontvangstpunt is alle dagen geopend van 08.00 tot 20.00 uur.

Politiebureau

Het nieuwe politiebureau van Breda is ook in het pand gevestigd. Een groot deel van het gebouw staat leeg. In een deel daarvan kunnen vluchtelingen opgevangen worden.

Vanaf 31 maart is Sportcentrum De Scharen niet meer in gebruik voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent dat verenigingen en scholen vanaf 4 april weer in de Scharen kunnen sporten.

Op www.breda.nl/Oekraine kunt u meer lezen over de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.