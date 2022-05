Nostalgie troef bij dj-duo Zwarte Groef: ‘Vinyl maakt wat los bij mensen’

Als het Bredase dj-duo Zwarte Groef gaat optreden, komen ze aangefietst met een bakfiets gevuld met platenbakken, de zogeheten Vinylmobiel. Dat mooie, kleurrijke beeld zou de eerste zin moeten zijn van een artikel over Zwarte Groef. In werkelijkheid gaat het wat praktischer. ,,Nee joh, dat is niet te doen. We zetten de Vinylmobiel gewoon in een aanhanger en rijden hem naar de optreed locatie", zegt dj Kees van Hulten (53).