Oekraïense kinderen naar De Fontein in Breda

Volgens bestuurder Arnoud Wever van scholenstichting PCPO Midden-Brabant is op De Fontein sowieso plek voor zeventig kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld. ,,We hebben vrijdagochtend overleg gehad met de gemeente. Er is besloten om voor de opvang van kinderen in de leeftijd vanaf groep 3 zoveel mogelijk gebruik te maken van de locatie Kameelstraat van De Fontein, die gespecialiseerd is in de eerste opvang van anderstaligen en nieuwkomers.”