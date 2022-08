Oekraïners in Breda: ‘Vergeet onze oorlog niet’

Hier blijven de fietsen die van straat worden gehaald: ‘70 procent wordt weer opgehaald’

BREDA - Ooit afgevraagd waar de fietsen blijven die in het Bredase centrum steevast worden verwijderd als ze in de weg staan? Het antwoord is te vinden in de voormalige snoepjesfabriek De Faam. Met de Vuelta in het vooruitzicht staan daar nu alweer 800 fietsen op hun baasjes te wachten.

