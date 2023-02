Oeledienst weer terug, volle bak in Grote Kerk

Tweede klasse D Gilze na maanden weer boven de streep: ‘Naar boven kijken is veel leuker’

In een rechtstreeks duel onderin wist Gilze voor het eerst sinds oktober uit het degradatiemoeras te kruipen. Nu willen ze niet langer meer naar onder kijken. Oosterhout leek een punt over te houden aan het treffen met Uno Animo, maar kreeg in blessuretijd de deksel op de neus.

5 februari