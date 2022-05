Omfietsen langs kunst in heel de gemeente Zundert

Paul Depla herdenkt met Bredase jeugd: ‘Niemand kan beloven dat we hier geen oorlog meer krijgen’

BREDA - Met een indrukwekkende plechtigheid zijn woensdagavond in het Valkenberg de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Burgemeester Paul Depla van Breda ging in zijn toespraak in op de oorlog in Oekraïne, die volgens hem ‘bewijst dat belangrijke elementen in het leven van iedereen, namelijk vrede en vrijheid, niet vanzelfsprekend zijn.’

4 mei