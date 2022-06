Omstanders plaatsen filmpjes dodelijk ongeval in Breda op sociale media: ‘Bizar en respectloos’

‘Bedenk even hoe je dat zou vinden wanneer het een familielid of vriend van jou betreft. Dan is het laatste waar je op zit te wachten dat er beelden van je geliefde gedeeld worden online', aldus de politie op Facebook. Bij het ongeluk op de kruising met de Konijnenberg kwam een 51-jarige motorrijder uit Oosterhout om het leven. Een 23-jarige bestuurder uit Breda is opgepakt.