Ondernemer geeft toe: ‘Ik plakte anti-burgemeester posters in Breda, maar ken de opdrachtgever niet’

‘Sportcon­trai­ner’ krijgt plek in park Vrederust in Bredase wijk Overakker

8:01 BREDA - In park Vrederust in de wijk Overakker in Breda-Zuid komt begin maart een ‘sportcontrainer’ te staan. Het gaat om een uitklapbare container met sportelementen die diverse locaties aandoet. De ‘contrainer’, eigendom van de gemeente, blijft zes weken staan. Als er genoeg animo voor is, wordt er een definitieve sportplek ingericht.