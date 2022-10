Onderwijs voor jonge vluchtelingen wordt ‘enorme opgave’ in Breda: ‘Ik vraag u even om compassie’

,,Ik vraag u even om compassie.” Dat zei wethouder Arjen van Drunen (inburgering, PvdA) tegen de gemeenteraad, na een pleidooi voor goed onderwijs voor de jongste asielzoekers. Dat was tijdens een debat over de huur van de Koepel als tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen.

Op de rem

Van Drunen heeft niets tegen goed onderwijs, maar trapt toch op de rem. Het personeelstekort is namelijk zo groot dat het lastig wordt om meteen te leveren. Zo wees hij op de problemen waarmee de Bredase onderwijsinstelling Curio kampt: ,,Er wordt daar opgeschaald, maar ze zijn nog steeds op zoek naar vijftien mensen.” Vandaar zijn roep om compassie.

Quote Van de 390 Oekraïners die in Breda verblijven hebben er 160 een baan Arjen van Drunen, wethouder Breda Niet alleen onderwijs is belangrijk, ook het vinden van passend werk. Het was D66-raadslid Talitha Korsmit opgevallen dat met name vluchtelingen uit Oekraïne in een baan terechtkomen die ‘niet aansluit bij hun talenten en kwaliteiten’. Daarom pleitte Korsmit er in een motie voor om Oekraïners en minderjarige vluchtelingen te ‘verbinden’ met werkgevers en instellingen ‘zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen’.

Naar werk begeleiden

Van Drunen liet weten dat hij al aardig op scheut is met deze verbindingsklus. ,,Van de 390 Oekraïners die in Breda verblijven hebben er 160 een baan, dus we zijn al heel intensief naar werk aan het begeleiden”, aldus de wethouder.

Hij zei verder dat niet bij elke vluchteling uit oorlogsgebied de behoefte bestaat aan een baan die vergelijkbaar is met die in zijn of haar geboorteland: ,,Sommige mensen vinden het prima om even niet hetzelfde werk te doen als in Oekraïne.”

Vakkenvullers

De minderjarige vluchtelingen die tot voor kort werden opgevangen in het voormalige KPN-gebouw aan de Oude Vest hebben volgens de wethouder de afgelopen maanden ook niet stilgezeten: ,,De focus lag op het leren van de Nederlandse taal, maar ze doen ook veel klusjes in het KPN-gebouw. Nu zijn we in gesprek met supermarkten om ze in te zetten als vakkenvuller.”

Van Drunen vindt het noodzakelijk dat de jonge vluchtelingen die in Breda worden opgevangen, hier ook voor de lange duur blijven. ,,Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben we daarom de afspraak gemaakt dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Breda blijven, om bij ons in de stad te integreren”, zei Van Drunen.

Ook gaat hij aan de slag met een motie van de SP, waarin staat dat er een onderzoek komt naar de huisvesting voor de lange termijn van migranten en spoedzoekers.