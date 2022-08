‘Ongelooflijke rotzooi’ in Valkenberg: ‘Niet alleen schuld van bezoekers Brand Parkies’

BREDA - De ‘ongelooflijke rotzooi’ die is achtergebleven na de laatste editie van Brand Parkies in het Valkenberg in Breda valt niet alleen de slordige bezoekers. De afvalberg wordt ook veroorzaakt door een gebrek aan afvalbakken. En als ze er dan toch staan, dan staan ze op de verkeerde plek.

Tot die conclusie komt Esther Hereijgers, gemeenteraadslid voor Breda Beslist. In een brief aan burgemeester en wethouders schrijft de politica dat ze zelf heeft gezien dat bezoekers van de Brand Parkies wel degelijk moeite doen om hun troep in afvalbakken te gooien. Alleen zijn ze snel overvol: ,,En dan wordt het afval er naast gezet.’’

Trend doorbreken

Om die trend te doorbreken wil Hereijgers van het college weten of er wel genoeg afvalbakken in het stadspark staan.

Wat het raadslid ook is opgevallen, is de uitspraak van wethouder Jeroen Bruijns (Openbare Ruimte, CDA). In BN DeStem zegt hij dat ‘de grote afvalbakken steeds massaler worden gevonden door de bezoekers’. Dat vindt Hereijgers een opvallende reactie: ,,Want zegt dit eigenlijk niet dat die grote afvalbakken niet goed te vinden zijn of te ver weg staan?’’

Herbruikbaar

Tenslotte wil de Breda Beslist-politica dat het stadsbestuur alvast een voorschot neemt op een motie die eerder al is aangenomen door de gemeenteraad. Daarin staat dat het in 2024 verplicht is om herbruikbare plastic bekers te gebruiken.

Hereijgers vindt dat het college het ‘goede voorbeeld’ moet geven en niet zo lang moet wachten. Als het aan haar ligt krijgt Brand Parkies pas een vergunning voor de editie van 2023, als de organisatie besluit om dan al aan de slag te gaan met dat soort duurzame bekers.