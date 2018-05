Ongeluk A16 bij Hazeldonk: weg tot 18.00 uur dicht, ook files op omleidingsroute A4

Breda krijgt regenboog­ze­bra­pad in Valkenberg

Breda krijgt een regenboogzebrapad. Het komt in park Valkenberg te liggen. Daarmee is het geen officieel zebrapad, maar valt het genoeg op om passanten even na te laten denken over de acceptatie van de LHBT-gemeenschap (Lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).