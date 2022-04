ONPL kijkt of in Zundert coalitie met CDA en D66 mogelijk is

Ludiek bord toont meest noordelij­ke punt van België: ‘2.137 aardbeien­bak­jes naar links, toog wijst je de weg’

Het meest noordelijke café in het Belgische Meersel-Dreef heeft een (net niet compleet nutteloos) informatiebord gekregen dat verwijst naar het meest noordelijke punt. Ontwerper is Kamiel De Bruyne, een Vlaming die de ‘Nutteloze Borden Wandeling’ bedacht en die al heeft uitgestippeld in verschillende Vlaamse steden en gemeenten.

7 april