Ons dorp gaat Grieks en bij Bas op Bezouki

Tweede klasse D Laatste sprankje hoop vervaagt bij TSC: ‘Ranglijst speelde eigenlijk allang geen rol meer’

Met een grote achterstand op de ranglijst had TSC de kampioensambitie al grotendeels achter zich gelaten. In het achterhoofd was de droom wel degelijk nog aanwezig. In het onderlinge duel met de koploper wilden ze de druk op Emplina nog eens opvoeren, maar slaagden hier niet in. Met een 2-1 nederlaag vervloog de droom.