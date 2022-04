Ontruiming hangt Driessen als zwaard van Damocles boven het hoofd: ‘Waarom moet ik weg, wat heb ik misdaan?’

Jong in... Axel (17) kan maar één nadeel aan Breda bedenken: ‘Er mag wel meer aandacht zijn voor diversi­teit’

BREDA - Axel Mulders (17) voelt zich prettig in zijn woonplaats Breda. Hij geniet van alles wat er te doen is in de mooie binnenstad, maar er zou best wat meer ingezet mogen worden op de representatie van minderheden. ,,Ik wil dat iedereen zich in Breda thuis kan voelen.’’

17 april