Oogsttuin ‘Wortels’ zoekt het hogerop: demonstratie in Den Bosch tegen sluiting

COLUMN De hardrijder toont berouw, zijn advocaat breekt het weer af

Eindelijk klonk er dan tóch enig berouw. Ruim zes maanden na het afschuwelijke ongeluk in Oud Gastel - twee vrouwen en twee kinderen kwamen erbij om het leven - kwam Omar E., verdacht van het veroorzaken van de aanrijding, met een woord van medeleven. ,,Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zei hij in de rechtbank van Breda.