Ook egel treft winterse voorbereidingen

De BoswachterBREDA - Onze ‘huisegel’ was al vroeg bezig met het zoeken van een geschikt plekje in onze tuin. Ik zag tenminste een hele hoop bladeren achter ons tuinhuisje liggen bij een gat onder het huisje. Verder heb ik geen gras gemaaid en dat is meestal het tweede bestanddeel van het bedje van de egel.

Als het goed is heeft de egel zich al lekker volgegeten en heeft hij/zij voldoende vetreserve opgebouwd om de koude dagen (wij kennen geen echte winter meer) door te brengen. Onze huisegel kan daar goed beschut lekker in slaap vallen, want egels gaan bij nachttemperaturen onder 5°C in winterslaap.

‘Egelse winterslaap’

Tijdens die winterslaap stopt hun spijsvertering, neemt hun lichaamstemperatuur af en vertraagt de ademhaling en de hartslag. Het is ongelofelijk maar waar: de lichaamstemperatuur van een in winterslaap verkerende egel gaat terug van zo’n 35 graden naar maar liefst 10 graden. De ‘egelse winterslaap’ begint meestal in december (soms al in november) en duurt tot ongeveer maart en bij slechte weersomstandigheden tot april.

Nu moet je niet denken, dat ze al die tijd slapen, want dat is niet zo. Onderzoekers hebben ontdekt dat egels ongeveer 18 uur aan een stuk slapen. Daarnaast worden ze om de 7 of 11 dagen echt wakker en vaak ook actief. Het kan zelfs zo zijn dat een egel in de winterse voorbereidingen twee nesten heeft gebouwd en dat hij/zij tijdens zo’n wakkere periode naar het andere nest verkast.

Als dan de nachttemperaturen boven de 5 graden liggen kan je ze zelfs zien rondscharrelen op zoek naar voedsel. Op dat moment hebben ze natuurlijk al wat van hun vetreserves opgebruikt. Ze willen dat zo snel mogelijk weer aanvullen.

Laat bladeren liggen

In je tuin is het dan handig om wat voedsel, kunnen katten- of hondenbrokken zijn, klaar te hebben liggen. Anders kost het hun te veel energie om zoiets te vinden, want insecten zijn er niet zoveel. Heb je in je tuin, zoals het hoort, de bladeren laten liggen, dan is er kans dat ze daar ook voedsel, zoals slakken, kevers etc., vinden.

Kattenbezitters, houdt de katten in de winter eens wat vaker een paar dagen binnen of bindt ze de bel aan! Binnenhouden is beter, want dat is goed voor de half wakkere egels, maar ook voor voedsel zoekende standvogels.