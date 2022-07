Op 21 plekken in nieuwbouwwijk Teteringen kunnen bewoners zelf bouwen, verkoop gestart

De verkoop van de zogeheten CPO-kavels in de Bouverijen is gestart. CPO is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Kopers van de grond zijn bij CPO zelf opdrachtgever voor de ontwikkeling en bouw van de gezamenlijke woningen, zonder tussenkomst van een ontwikkelaar. Concreet gaat het om 12 kavels voor starterswoningen en 9 voor seniorenwoningen. De inschrijving voor deze kavels in de Bouverijen start vandaag. Op deze manier maken starters meer kans op een koopwoning.

Woningnood

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen): ,,De ontwikkeling van CPO-kavels is een van de manieren waarop we in Breda actie ondernemen om wonen voor iedereen bereikbaar te maken en te houden. De woningnood is hoog en we maken ons de komende vier jaar hard voor het realiseren van 6.000 woningen, waarbij we vooral focussen op betaalbare woningen. Dankzij de CPO in de Bouverijen geven we starters en senioren een kans om op een laagdrempelige manier toe te treden tot de woningmarkt en een woning te realiseren die aan hun eigen specifieke wensen voldoet.”

Zelfbewoning

Huizen bouwen via CPO biedt de kans om op goedkopere wijze een woning te bouwen. Anderzijds is het een kans om de specifieke eigen en gezamenlijke woonwensen te realiseren. Voor eerdere CPO’s in Bouverijen en elders in de gemeente Breda was altijd zo veel belangstelling, dat de toewijzing via een loting tot stand moest komen. Het gekozen CPO krijgt drie jaar de tijd voor de ontwikkeling, bouw en zelfbewoning van de panden.

Vanaf 4 juli is de informatie via de website van de gemeente te vinden en kunnen belangstellenden zich als collectief inschrijven.