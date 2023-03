Opera in Chassé Theater voor 6-jarigen: koppie erbij

BREDA - Bredase schoolkinderen van groep 3 zijn de eerste dagen van deze week te vinden in het Chassé Theater. Voor een heuse opera, van theatergezelschap Holland Opera. Een kindervoorstelling, maar door de vorm en de inhoud best zware kost voor de gemiddeld 6-jarigen.

Maar liefst 1500 kinderen, verdeeld over vijf voorstellingen, zien de opera Mijs met de Zwavelstokjes. Het stuk is gebaseerd op het bekende verhaal van het meisje met de zwavelstokjes, maar ook Roodkapje en Sneeuwwitje komen voorbij. Mijs is een visueel en inhoudelijk indrukwekkend stuk. Zes acteurs en muzikanten spelen het, ondersteund door een videowall en een beeldscherm. De kinderen moeten echt hun koppie erbij houden om het verhaal te volgen.

,,Het Chassé Theater doet dit graag om deze kinderen een unieke theaterbelevenis te gunnen’’, zegt Lotte van Dongen. De 30-jarige Bredase is educator bij Chassé, en afkomstig uit het onderwijs. ,,We nodigden alle Bredase basisscholen uit, en 80 procent neemt deel.’’

Te veel prikkels

Een paar scholen kregen het niet ingepland in een toch al drukke maand, en voor kinderen in het speciaal onderwijs heeft de voorstelling te veel prikkels, verklaart ze de afwezigheid van sommige scholen. ,,Het kost de scholen niks, we betalen dit uit het Chassé Cultuurfonds. Ook het busvervoer, de grootste kostenpost. Basisscholen hebben jaarlijks per kind een budget van 21 euro voor culturele uitjes, dus dit kunnen ze niet zelf betalen.’’

Over het waarom: ,,Deelnemen aan cultuur, of alleen maar het bekijken, is een belangrijke factor in je levensvreugde. Helaas is het bijvoorbeeld vanwege de kosten niet iedereen gegeven om dat te doen. We noemen deze serie ‘Venster op de wereld’. Het geeft de kinderen stof tot nadenken, ontroering, verwarring. Theater en film hebben het vermogen je mee te nemen naar een andere wereld. Groep 3 is een mooi startpunt, omdat er voor de oudere groepen al best een groot aanbod is.’’

Quote Niets ten nadele van andere kindervoor­stel­lin­gen, maar hiermee zeggen we: dit is ook theater Lotte van Dongen, Educator ChasséTheater Breda

Van Dongen koos bewust voor een gezelschap van buiten Breda: ,,Geen van de kinderen kent Holland Opera. De Stilte kennen ze misschien al. En we kiezen voor een stuk met inhoud. Niets ten nadele van andere kindervoorstellingen, maar hiermee zeggen we: dit is ook theater. De kids hebben zich wel kunnen voorbereiden met lesmateriaal, vooral vlogs. Dus ze herkenden de acteurs wel.’’

En het publiek, hoe reageerde dat? Suze en Mila van Sinte Maerte, beiden 6, kwamen onder de indruk de zaal uit. ,,Ik vond het heel mooi, vooral de achtergrond met die beeldschermen’’, aldus Suze. ,,Het verhaal ging over een meisje dat alles moest verkopen, maar ze had het heel koud.’’

Beetje verdrietig verhaal

Mila vult aan: ,,Het was een beetje een verdrietig verhaal. Ze had geen geld, geen huis... Het meisje en de muziek maakten het wel zielig.’’

Hun juf, Femke Havermans, hoort het aan en ziet meteen de meerwaarde van de middag: ,,Het verbaast me echt dat ze er zoveel uithalen; ieder kind haalt er op het eigen niveau iets anders uit. Wij als leerkrachten vinden het heel belangrijk dat ze in aanraking komen met cultuur. Dat is echt niet vanzelfsprekend. En we konden ons voorbereiden op deze voorstelling. De opera geeft ons ook genoeg stof voor het nabespreken.’’

‘Venster op de Wereld’ was volgens Van Dongen al vóór corona opgezet, ,,maar niet zo groots als nu. We willen het jaarlijks laten terugkeren, we willen dat theater voor iedereen bereikbaar is.’’