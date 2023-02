Oproep: WOZ-waardes schieten omhoog in de regio, hoe heftig is de stijging bij u?

Kilo's xtc, speed en vuurwapen gevonden bij pillendruk­ke­rij in Breda

BREDA - Bij de pillendrukkerij die zondag werd gevonden in Breda zijn meerdere kilo's xtc-pillen, een hoeveelheid speed en een vuurwapen in beslag genomen. Dat meldt de politie. Er is niemand aangehouden.