Oude camper zit vast onder viaduct in Terheijden

Kruisboog­ver­e­ni­ging Nooit Gedacht bestaat 125 jaar

ACHTMAAL - Anno 1896. Drie weken voor de première Strouss’ Also sprach Zarathustra in het jaar dat in Nederland de allereerste auto verschijnt en men in Engeland de maximumsnelheid verhoogt van 6,5 naar een duizelingwekkende 25 kilometer per uur, komt in Achtmaal een club gelijkgestemden bijeen voor de oprichting van Kruisboogvereniging Nooit Gedacht.

5 november