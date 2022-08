‘Oude’ kunstenaars helpen jonkies: ‘Op de academie maken ze je niet echt wegwijs in het werkveld’

BREDA - Kunstenaar worden is één, maar hoe zorg je ervoor dat je daar ook echt van rond kunt komen? Drie pas afgestudeerden van Sint Joost gingen een project aan om die randzaken met drie gevestigde kunstenaars te bespreken. Ze maakten ook kunst, te zien in de Stadsgalerij.

Bij/Na is de titel van het project, dat op 11 juli begon. De zes kunstenaars werken en praten in de Stadsgalerij op de Oude Vest. Opvallend: de jonge kunstenaars, afgelopen studiejaar afgestudeerd, ontlopen de gevestigde collega’s amper in leeftijd. De opening van de tentoonstelling is deze vrijdag. De werken zijn tot en met 21 augustus gratis te zien.

Kelly Christogiannis is een van de pas afgestudeerden. ,,Wat ik aan deze periode heb gehad? Vooral advies, eigenlijk. Op de academie maken ze je niet echt wegwijs in het werkveld. Ik heb afgelopen weken veel uit die gesprekken gehaald. Daar kun je veel van opsteken, als meer ervaren kunstenaars je vertellen hoe je de praktijk kunt benaderen.’’

Veel praten en luisteren

Uiteraard is er ook kunst gemaakt: ,,Vooral in de laatste twee weken’’, zegt Kelly. ,,Daar hebben we echt heel hard aan gewerkt. Niet in vaste duo’s of zo. Ieder maakte zijn eigen werk, al gaven we elkaar daarin ook advies. En als je met zessen een gezamenlijke tentoonstelling moet samenstellen, dan leer je ook rekening houden met de anderen.’’

Volgens Kelly was het een intensieve en leerzame tijd. ,,We kwamen zo rond tienen hier binnen en daarna was het vooral praten en naar elkaar luisteren. Niet dat we hele dagen koffie dronken, maar dat was ook wel de opzet. Of we ook oudere kunstenaars hebben gevraagd? Zeker, maar veel waren op vakantie of hadden het te druk met andere dingen.’’