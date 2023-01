Oude Sumo-pand op de Grote Markt in Breda krijgt eindelijk nieuwe invulling

Criminelen hielden elkaar scherp in haven: ‘Maximaal 350 kilo coke per pallet bananen, anders worden ze geel’

Op een pallet vol bananen is ruimte voor 350 kilo cocaïne. Als er meer op ligt, krijgen de vruchten geen lucht meer en gaan ze rijpen. Het is de wetenschap van de chauffeur van een reachstacker, een grote heftruck, in de haven van Vlissingen.

24 januari