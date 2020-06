Ouders vermoorde Megan (15) doen emotionele oproep om 112-gesprek vrij te geven

,,De ouders vinden het verschrikkelijk dat er nog zoveel informatie over Megan beschikbaar is die ze niet te horen krijgen. Het gaat om de laatste minuten uit het leven van hun dochter. Het is heel begrijpelijk dat je daar alles van wil weten”, zegt advocaat Richard Korver, die de ouders bijstaat in het strafproces tegen de verdachte jongen van 16 jaar. Korver: ,,Ik begrijp niet dat de ambulancedienst zo lichtvaardig met de gevoelens van de ouders omgaat.”



De 16-jarige verdachte uit Breda belde op 19 augustus met de 112-alarmcentrale nadat hij zijn ex-vriendin Megan had gedood. De jongen belde liefst negentien minuten lang met 112. In dat gesprek wordt mogelijk precies duidelijk wat zich in de woning van de jonge Bredase heeft afgespeeld.



Korver: ,,De ouders voelen zich geschoffeerd door de ambulancedienst. De ambulancedienst heeft geen contact met hen opgenomen, maar roept wel van alles tijdens de rechtszaak. Ze zeggen dat Megan het misschien niet zou willen dat de informatie bekend wordt en beroepen zich op het medisch beroepsgeheim, maar volgens de wet moeten ze die informatie geven. Megan is overleden. Ze was jonger dan 16. Volgens de wet geldt dan het zwaarwegend belang van de ouders en moet de opname vrijgegeven worden. Alle andere betrokkenen willen dat ook. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iemand protesteert.”